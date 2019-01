AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. Dün kurumlarımız içindeki ihanet şebekelerini kullanarak, Türkiye'ye diz çöktürmenin hesaplarını yapanlar bugün kendi yönetimlerindeki kargaşaların üstesinden gelemiyorlar. Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ıyla, eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin Türkiye demek olduğunu, Kocaeli'nde sıkıntı varsa Türkiye'nin her yerinde sıkıntı olacağını ifade etti.



Kocaeli gelişiyorsa, büyüyorsa ve üretiyorsa Türkiye'nin diğer bölgelerinde de işlerin yolunda olacağını belirten Erdoğan, "Ülkemizin başına kara bulutlar toplamak isteyenlerin oyunları hiç bitmiyor. En son dövizi ve faizi kullanarak, ülkemizi tökezletmeye kalktılar. Hamdolsun, aldığımız tedbirlerle bu saldırıyı bertaraf ettik. Açıklanan her veri, yayımlanan her rakam ekonomideki dalgalanmanın yerini yeniden istikrara bırakmaya başladığını gösteriyor. En son dün açıklanan cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir." diye konuştu.



Erdoğan, kredi kartı borçlularından esnafa, çiftçilerden sanayicilere kadar her kesime yönelik destek paketleriyle bu sıkıntılı süreçte milletin yanında yer aldıklarının altını çizdi.



Türkiye'nin 2019 yılında bir kez daha herkesi şaşırtarak, çok iyi bir ekonomik performans ortaya koyacağına yürekten inandığını vurgulayan Erdoğan, "Çünkü milletime inanıyorum. Bu millet isterse başarır." ifadesini kullandı.



Bir süredir belediye başkan adaylarını açıklama törenleri vesilesiyle şehirleri ziyaret ettiklerini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gittiğim her yerde insanlarımızın gözlerindeki umudu, kararlılığı, heyecanı görebiliyorum. Tıpkı daha önceki saldırılar gibi, tıpkı 15 Temmuz gibi, bu son ekonomik tuzak da milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştır. Türkiye hem siyasi hem ekonomik bakımdan öyle bir noktaya gelmiştir ki, ya iyi bir hamle yapıp bir üst lige çıkacağız ya da bulunduğumuz yerde patinaj yaparak eski günlerimize geri döneceğiz. Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız. İşte İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı. Ne dedi? '2030 yılında Amerika üçüncü sıraya, Türkiye ise beşinci sıraya yükselecek' dedi. Biz demedik, bunu İngiliz, bu kredilerle ilgili şirket söylüyor. Milletimizin de aynı kararlılıkta olduğunu gördüğümüz için gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmiyoruz."



"Silahlandırdıkları terör örgütleri kendi başlarına bela olacak"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da yaşanan karışıklığa değinerek, "Avrupa sokakları nasıl karıştı görüyorsunuz değil mi? Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. Dün kurumlarımız içindeki ihanet şebekelerini kullanarak, Türkiye'ye diz çöktürmenin hesaplarını yapanlar bugün kendi yönetimlerindeki kargaşaların üstesinden gelemiyorlar. Ülkemizin güney sınırlarını terör koridoruyla kuşatıp medeniyet ve kültür coğrafyamızda irtibatımızı kesmek isteyenler, şimdi her geçen gün kendi içlerine kapanıyor, dış dünya ile aralarına duvarlar örüyorlar. Daha bunlar iyi günleri. Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ıyla, eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. Bu örgütler uyuşturucudan haraca, insan kaçakçılığından fuhşa kadar her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kabusu haline dönüşecek. İşte o gün terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar ama iş işten de geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.



"Rabia" işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyen Erdoğan, bununla bu büyük musibetin önünü kestiklerini dile getirdi.



Geleceğe dün olduğundan çok daha güvenle bakılabiliyorsa, son 5-6 yıldır verdikleri büyük mücadele sayesinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Özellikle 15 Temmuz destanı tüm hesapları altüst eden bir dönüm noktasıdır. Şimdi önümüzdeki dönemde, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuza da böyle devam edeceğiz. Bizi bölemeyecekler, bizi ayıramayacaklar, aman ha bizde ayrılık yok, bizde dargınlık yok, küs yok. Bağışlayıcı olacağız, affedici olacağız ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokraside ve ekonomide katedilen mesafenin hem bugünlere gelinmesinde hem de hedeflere ulaşılmasında çok büyük bir güvence olduğunu vurguladı.



"Zillet ittifakına 31 Mart akşamı ders vereceğiz"



Geçmişte Türkiye'yi çok basit siyaset ve ekonomi oyunlarıyla istedikleri gibi yönlendirenlerin artık bunu yapamadıklarını gördükleri için kendileriyle anlaşma yolu aradığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:



"Eğer Türkiye, eski Türkiye olsaydı bugün Suriye'de o terör koridoru da kurulmuştu, Irak paramparça edilmişti, Filistin gibi, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz. Çeşitli vesilelerle görüştüğümüz dünyadan ve bölgemizden siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, iş adamları, herkes bize fısıltıyla veya yüksek sesle bunu ifade ediyorlar. Ülkemizin öncülük ettiği bu süreçten rahatsız olanlar her gün yeni oyunlarla, yeni bahanelerle, yeni argümanlarla, yeni tuzaklarla karşımıza çıkıyorlar. Biz önümüze getirilen konuların ardındaki gerçekleri bildiğimiz için siyasetin ve diplomasinin gereklerini yerine getirmekle birlikte kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Tabii bir de bu gerçekleri gözleri olup da göremeyenler, kulakları olup da duyamayanlar, dilleri olup da söyleyemeyenler, kalpleri olup da ikrar edemeyenler var."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye ve millete hizmet etmenin nasip meselesi olduğunu belirterek, "CHP gibi, HDP gibi nasipsizler, önümüzdeki seçimlerde güya önümüzü kesmek için karşımızda ittifak kuruyorlar. Bir tarafta ülkeye ve millete hizmet için kurulan Cumhur İttifakı bulunuyor. Bunu Sayın Bahçeli'yle birlikte oturduk, konuştuk, değerlendirdik ve Cumhur İttifakı'nı kurduk. Diğer tarafta zillet ittifakı var Sayın Bahçeli'nin deyimiyle. Benim deyimimle de illet ittifakı var. Tabii bu nasipsizler ittifakı karşımızda. Milletimiz bu gerçeği mutlaka görüyor. Onun için gençler, hanımlar, ana kademe çok çalışacağız. Bu zillet ittifakına, bu illet ittifakına 31 Mart akşamı düşünmediği bir hesabı, bir dersi vereceğiz. Hazır mıyız buna, hazır mıyız?" diye konuştu.



Türkiye'nin geçmişte istismar, yıkım ve iftira siyasetinden çok çektiğini ifade eden Erdoğan, AK Parti'nin hizmet, yatırım ve proje siyasetinin ülkeye nasıl çağ atlattığını en iyi milletin bildiğini dile getirerek, kendilerine düşen görevin, şehirler ve Türkiye için bugüne kadar neler yaptıklarını ve bundan sonra da hedeflerine nasıl ulaşacaklarını, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, enerjide neler yaptıklarını millete en iyi şekilde anlatmak olduğunu söyledi.



Erdoğan, salondaki gençlerin coşkulu tezahüratlarına, "AK Parti'nin gençliği farklı bir gençliktir. Ben de sizi seviyorum." şeklinde karşılık verdi.



AK Parti'yi milletin kurduğunu ve bugünlere getirdiğini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah geleceğe de milletimiz bu gençlikle, bu kadın örgütüyle taşıyacaktır. Yeter ki biz milletimize layık olacak duruşu sergileyelim, yeter ki hadim olmaya geldiğimizi herkese hissettirelim, gösterebilelim. Gerisi kendiliğinden gelecektir." ifadelerini kullandı.



"31 Mart'ta tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Kocaeli, sandıklara sahip çıkıyor, irademizi yatırımdan, projeden, kalkınmadan yana kullanıyor muyuz?" Kocaeli, 31 Mart'a kadar büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz çalışıyor muyuz?" diye soran ve salondan "Evet" cevabı alan Erdoğan, "İşte benim, 40 yıldır bildiğim, tanıdığım, sevdiğim Kocaeli budur. Rabbim hepinizden razı olsun." diye konuştu.



Adaylar açıklandı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti için yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını tek tek kürsüye çağırarak tanıttı.



AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden Başiskele'de Yasin Özlü, Çayırova'da Bünyamin Çiftçi, Darıca'da Muzaffer Bıyık, Derince'de Zeki Aygün, Dilovası'nda Hamza Şayir, Gebze'de Zinnur Büyükgöz, Gölcük'te Ali Yıldırım Sezer, İzmit'te Azize Sibel Gönül, Karamürsel'de İsmail Yıldırım, Kartepe'de Muhammet Mustafa Kocaman, Körfez'de Şener Söğüt, Kandıra'da Adnan Turan'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.



Erdoğan, Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, için "Bünyamin kardeşimize, inşaat mühendisi olması hasebiyle orada planlamadan projeye kadar en güzel hizmeti Çayırova'da vereceğine inanıyoruz." dedi.



Darıca adayı Muzaffer Bıyık'ın daha önce ilçe başkanlığı yaptığını kaydederek başarılı bir şekilde belediye başkanlığını sürdüreceğine inandığını dile getiren Erdoğan, eski milletvekili Zeki Aygün'ün de milletvekilliği, il başkanlığı ve mühendisliğindeki tecrübeleri Derince'ye aktaracağına inandığını söyledi.



İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül'ün için ise Erdoğan, "Geldik bizim eski yol arkadaşına. Bundan sonra yol arkadaşlığımız daha farklı devam edecek inşallah. Azize Sibel Gönül. Partimizin Kadın Kolları'nda genel merkezinde hem Kocaeli'nde başkanlık yapmış olan Azize Sibel kardeşimiz aynı zamanda belediyecilikte de tabii mimar olması hasebiyle inanıyorum ki İzmit'e ayrı bir renk katacaktır." dedi.



İlçe belediye başkanlarını tebrik ettikten sonra Erdoğan, "Görüldüğü gibi ağırlıklı ilçe başkanlarımızın belediye başkan adayı olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu tabii bir şeyi gösteriyor yani partimizde hamdolsun, emek verenler emeği olanlar vakti saati geldiğinde demek ki belediye başkanı da olabiliyor milletvekili olabiliyor. Bu tabana dayalı siyasetin ne denli önemli olduğunu göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.



Kocaeli'de 3 dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu'nu da kürsüye davet eden Erdoğan, hizmetleri için kendisine teşekkür etti.



Daha önce adaylığı açıklanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı yeniden kürsüye çağıran Erdoğan, "Yıllarca Kocaeli'ne, üniversitede hoca, belediyede danışman, genel sekreter yardımcısı ve genel sekreter olarak hizmet etmiş olan, ardından Bilecik Valiliği yapan Tahir Büyükakın kardeşimiz Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır." ifadelerini kullandı. Büyükakın'ın konuşması sırasında bir ara sesinin kısıldığını hatırlatan Erdoğan, "Hatipler bazen böyle bir hıçkırık kapar, konuşmasında da onu zaman zaman tehdit eder. Bu tür şeyler bizim başımıza da geldiği için Tahir Valimizi de bu noktada, bu yönüyle değerlendirin. Bir imam hatipli olarak onun hitabetinde sıkıntısı olmaz Allah'ın izniyle." diye konuştu.



Notlar



Aday tanıtım toplantısının yapıldığı salon, kırmızı beyaz balonlarla süslenirken, tribünlerde bulunan partililere "Kocaeli" yazılı atkılar ve Türk bayrağı ve AK Parti flaması dağıtıldı.



Salona özel olarak yerleştirilen hareketli led ekranlardan AK Parti'nin sloganları gösterildi.



Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali İhsan Yavuz ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da katıldı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kürsüye çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu.



Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hazırlanan sinevizyon gösterildi.



Salonda, "1071 Alparslan", "1299 Osman Gazi", "1453 Fatih Sultan Mehmet", "1923 Mustafa Kemal Atatürk", "2023 Recep Tayyip Erdoğan" resimleriyle koreografi yapıldı.



Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



