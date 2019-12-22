AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafı seçti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafı seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ellibeş, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Ellibeş, seçim yaparken çok zorlandığını belirterek, "Millilerin asker selamına bir selam da benden. Fotoğraf sanatını layıkıyla yapan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok orijinal fotoğraflar. Anadolu Ajansı bu çalışmayı geleneksel hale getirdi, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mehmet Ellibeş, AK Parti, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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