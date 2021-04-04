AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten 103 emekli amiralin açıklamasına tepki - Son Dakika

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki gösterdi.

Ellibeş, yazılı açıklamasında, Türkiye'de vesayet dönemlerinin geride kaldığını belirterek, ülkeyi bölmek, parçalamak ve vesayetle yönetmek isteyenlerin 15 Temmuz'da gerekli dersi aldığını ancak hala aynı düşüncede olanlar varsa, bunlara da gerekli dersi vermekten milletin geri kalmayacağını vurguladı.

Vesayet hayaliyle yaşayanların vatansever olamayacağını savunan Ellibeş, "Demokrasi vazgeçilmezimizdir. Cumhuriyeti korumak için demokrasiyi korumak gerekir." ifadesini kullandı.