AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ellibeş, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin milletin uyanışının, devletimizin doğuşunun miladı, istiklal mücadelemizin sembolü olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin, geleceğin teminatı ve umudu olan gençlere verilen önemin göstergesi, bağımsızlığın meşalesi olduğunu vurgulayan Ellibeş, şöyle devam etti:

"Bu meşale, 101 yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam etmektedir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada en temel unsur olmuşlardır. Bizler, gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz."

Ellibeş, kurtuluş mücadelesinin ülkenin her karış toprağını canı pahasına korumak isteyen yüce bir ruhla verildiğine işaret ederek, "Bu öylesine kutsal bir ruhtu ki biri diğerinden kendini üstün görmeden, tam bir eşitlik ve bütünlüğe sahipti. Bu ruhun yansımasını bugün denizin altından geçen tüneller, kıtaları birbirine bağlayan köprüler, yurdun dört bir köşesini örmüş haldeki demir ağlar, içinde bulunduğumuz süreçte önemi daha da artmış olam tam donanımlı hastaneler, yerli ve milli İHA'ların, SİHA'ların üzerine atılan imzalarda görebilirsiniz. İşte bu ruhun devamını sağlamaya, yeniden hep birlikte dayanışma içinde olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Bir yandan dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecini atlatmak, bir yandan da demokrasi, insan hakları diye milletimizi kandırarak ülkemizi bölüp, parçalamak isteyenlere fırsat vermemek adına etle tırnak gibi bir bütün olmalıyız. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.