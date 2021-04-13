AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP'nin Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar liranın kayıp olduğu iddiasının içi boş bir iftiradan ibaret olduğunu bildirdi.

Ellibeş, yaptığı açıklamada, ana muhalefetin Türkiye'nin düşmanı dış güçlerle izdüşüm politika izlediğini savundu.

Türkiye'nin son dönemde Kanal İstanbul, TOGG ve Uzay Programı gibi projelerle büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha yakın olduğunu belirten Ellibeş, "Ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri sınıfına sokacak bu projelere karşı hem içeride hem de dışarıda Cumhurbaşkanımızın şahsında yürütülen karalama kampanyası aslında Türkiye'nin büyümesine ve güçlenmesine engel olmak için başlatılmış bir saldırıdır. Ülkemizin Karadeniz'de keşfettiği yeni gaz yatakları ve Doğu Akdeniz'de tavizsiz sürdürdüğü bağımsız politikası da bu bağlamda önemlidir. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan yabancı odaklar ve onların ülkemizdeki uzantıları yeni bir kirli oyunu sahnelemeye başlamışlardır." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin haddini aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" ifadesi kullandığını hatırlatan Başkan Ellibeş, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 104 amiral bildirisi, İtalya Başbakanı'nın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hadsiz ve çirkin ifadeler, CHP'nin IMF ve faiz lobisi gibi küresel odakların yönlendirmesiyle başlattığı asılsız '128 milyar dolar nerede?' kampanyası, bu durumun en güçlü örneklerindendir. İtalya Başbakanı'nın kullandığı hadsiz ifadelerin, ülkemizde başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel olmak üzere CHP'li siyasetçiler tarafından yoğun olarak kullanılması da ülkemizin kökü dışarıda olan yeni bir karalama kampanyasına maruz kaldığının başka bir göstergesidir. CHP, her zamanki gibi milletimizin meşru olarak seçtiği Cumhurbaşkanımız yerine yabancı odaklarla iş birliği yaparcasına, onlarla aynı izdüşümde politika izlemesi ne acıdır. Bu durum uzun yıllardır hiçbir seçimi kazanamayan CHP'nin milli iradeye başvurmak yerine kirli yollardan iktidara gelme planlarından biri olarak yorumlanabilir."

"128 milyar liranın kayıp olduğu iddiası iftira"

Ellibeş, Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar liranın kayıp olduğu iddiasının içi boş bir iftiradan ibaret olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zorlu dönemde, Türkiye'deki üretim sektörünün, üretimini ve ihracatını sürdürebilmesi adına ihtiyacı olan hammadde, ara mamul ve makine ithalatını sağlayacak döviz desteği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından karşılandı. Özet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bilançoları şeffaf şekilde paylaşılmaktadır. Ortada kaybolan veya buharlaşan bir döviz rezervi yoktur. En az 41 milyar dolar, ülkemizde yaşanabilecek bir ekonomik krizi önlemek amacıyla 2020 yılı ödemeler dengesi açığını kapatmak için kullanılmıştır. 30 milyar dolar ise üretim sektörünü ve vatandaşlarımızı salgın döneminde desteklemek için kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle 30 milyar dolar, Türkiye ekonomisinde devletin kasasından vatandaşa aktarılmıştır.

Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürdürülebilir bir büyüme ortamı için düşük enflasyon, yüksek üretim, yüksek ihracat ve yüksek istihdam hedefleri doğrultusunda kararlı adımlar atılmaya devam edilmektedir. Ülkemiz 2020'nin son 4 ayından başlayarak, cumhuriyet tarihinin ihracat rekorlarını kırmış, 2020 yılında ise G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranına sahip 2. ülke olarak büyük başarı göstermiştir. Bu gerçeği yok sayarak 128 milyar dolar nerede gibi uydurma bir soru soracak cesareti bulmak, ekonomi cehaletinden başka bir şey değildir. Asılsız 128 milyar nerede propagandası başlatan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyen İtalyan Başbakanı ile izdüşüm bir politika izlemesi ne büyük acıdır."