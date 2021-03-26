AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, il müdürlüklerini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, kurumların il müdürlüklerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Ellibeş'e, il başkan yardımcıları İbrahim Gürsel, Ahmet Sönmez, Zeki Canşi ve Abdullah Binbay da eşlik etti.

Ellibeş, yaptığı açıklamada, kentte özellikle gençlere, kadın ve ihtiyaç sahiplerine yönelik ciddi çalışmalar gerçekleştiğini belirterek, "Bu konuda siyasi irade olarak bizler de halkımıza en güzel hizmetlerin ulaşması için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Ellibeş, il müdürlerine çalışmalarında başarılar diledi.