AK Parti Kocaeli Milletvekili Çakır, 2021 Ahi Evran Yılı'nın hayırlı olmasını diledi - Son Dakika

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2021 Ahi Evran Yılı'nın, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anadolu'da Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkar zümresinin piri olarak kabul edilen Ahi Evran'ın, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı olduğunu söyledi.

Sami Çakır, Ahilik kurumunu dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti nesillere aktarmak için 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenleneceğini dile getirdi.

Çakır, dürüstlük ve dayanışmayı sanatla birleştirerek, İslam'ın engin ve evrensel prensiplerini, dünyaya farklı bir bakış açısıyla sunan Ahilik teşkilatının, çağları aşan mesajının, bugün bile ders çıkartılabilecek bir güzelliğin temsilcisi olmaya devam ettiğini vurguladı.

2021 Ahi Evran Yılı'nın, hayırlı olmasını dileyen Çakır, şunları kaydetti:

"Ahilik; kardeşlik, cömertlik, yiğitlik, fedakarlık, doğruluk, dürüstlük, kalite, üretim, ahlak, sanat, akıl ve bilimin esas alındığı bir teşkilat olarak, İslam medeniyetinin öne çıkardığı özellikleri ve güzellikleri bir çatı altında toplamış, iş ve AŞ temin etmenin yanında dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmenin yollarını öğreten bir merkez olmayı başarabilmiştir. Ahilik teşkilatının, günümüzde yaşatılması noktasında emek veren, Ahilik anlayışıyla hareket eden esnaf kardeşlerimizi tebrik ediyorum."