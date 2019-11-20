AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'den Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açıklaması Açıklaması

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesini CHP'den devraldığımızda 33 yıl ipotek altına alınmıştı. Aradan 15 yıl geçti, borç ipoteği 18 yıl daha devam edecek. 2038 yılında borç bittiğinde 2004 öncesi borçlanmanın maliyeti belediyeye yaklaşık 7,5 milyar lira olacak." dedi.

Şeker, 2004 yılında CHP'den devralınan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, CHP'nin yönettiği 2004 yılı öncesi ve sonrasındaki AK Parti dönemini kıyaslayan Şeker, "2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 95'i plansız ve altyapı hizmetlerinden yoksundu. İzmit Körfezi lağım çukuruna dönüşmüş ve yanına kokudan yanaşılmıyordu." diye konuştu.

Şeker, belediyeyi devraldıktan sonra sosyal tesislerden, kültür ve spor merkezlerine kadar her alanda vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

İlyas Şeker, büyükşehir yasasından sonra mahalleye dönüşen 600 köye yol, parke, çocuk oyun alanları ve tarımsal destekleme yatırımları yaptıklarını kaydetti.

Hizmet yapılmadığı halde belediyenin bütçesinin 19 katı kadar borçlandırıldığını ifade eden Şeker, "AK Parti öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2004 yılındaki geliri yaklaşık 154 milyon liraydı. Belediyenin hazineye borcu ise 5 milyar 900 milyon liranın üzerindeydi. Yani Kocaeli Büyükşehir Belediyesini CHP'den devraldığımızda 33 yıl ipotek altına alınmıştı. Aradan 15 yıl geçti, borç ipoteği 18 yıl daha devam edecek. 2038 yılında borç bittiğinde 2004 öncesi borçlanmanın maliyeti belediyeye yaklaşık 7,5 milyar lira olacaktır. 2004 yılında CHP'den aldığımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dünyanın en borçlu belediyesi idi." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, belediyenin 2018 yılı gerçekleşen gelirine göre, hazineye olan borcunun gelirinin 2,3 katı olduğunu dile getirdi. İlyas Şeker, belediyenin 2004 öncesine ait hazineye olan borcun dışında bir borcunun olmadığına dikkati çekerek, "Kaldı ki Belediye Kanunu gereğince hazine borcu nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin borçlanmak yetkisi de yoktur." ifadelerini kullandı.

Şeker, 2004'ten bugüne kadar toplam bütçenin yüzde 56'sıyla yatırım yaptıklarını, bu oranın yerel yönetimler için bir rekor olduğunu vurguladı.