Şeker ve Turan, Kerpe Deniz Yıldızları Kulübü dalış eğitmenleri Sedat Türkmen ve Alper Korkmaz ile Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce sualtı kazısı da gerçekleştirilen bölgeden dalış donanımı kuşanarak suya girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Milletvekili Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Turan, dalış yaptı - Son Dakika

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