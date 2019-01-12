Ak Parti, Kocaeli'nin İlçelerinden Başiskele'de Yasin Özlü, Çayırova'da Bünyamin Çiftçi, Darıca'da...
1 saat önce
AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden Başiskele'de Yasin Özlü, Çayırova'da Bünyamin Çiftçi, Darıca'da Muzaffer Bıyık, Derince'de Zeki Aygün, Dilovası'nda Hamza Şayir, Gebze'de Zinnur Büyükgöz, Gölcük'te Ali Yıldırım Sezer, İzmit'te Azize Sibel Gönül, Karamürsel'de İsmail Yıldırım, Kartepe'de...
AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden Başiskele'de Yasin Özlü, Çayırova'da Bünyamin Çiftçi, Darıca'da Muzaffer Bıyık, Derince'de Zeki Aygün, Dilovası'nda Hamza Şayir, Gebze'de Zinnur Büyükgöz, Gölcük'te Ali Yıldırım Sezer, İzmit'te Azize Sibel Gönül, Karamürsel'de İsmail Yıldırım, Kartepe'de Muhammet Mustafa Kocaman, Körfez'de Şener Söğüt, Kandıra'da Adnan Turan'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:00 Kaynak: AA
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