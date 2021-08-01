AK Parti Kocaeli teşkilatından aşı çalışmalarına destek - Son Dakika

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı yöneticileri, SEKA Devlet Hastanesi'ndeki Kovid-19 Polikliniği'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkan Vekili Şahin Talus, İl Başkan Yardımcıları Alper Doğan, İbrahim Gürsel, Ahmet Sönmez, İzmit İlçe Bakanı Ali Güney, İlçe Başkan Yardımcısı Halil Atay ve Yusuf Yıldız, SEKA Devlet Hastanesi'ndeki aşı merkezinde İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile bir araya geldi.

Pehlevan'a, İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in selamını ileten Talus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamaları hakkında Başhekim Sadullah Kıvanç Tunç'tan bilgi aldı.

Ziyarette, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney de Biontech aşısının 2. dozunu yaptırdı.

Talus, yaptığı açıklamada, İzmit ilçe teşkilatının kendilerine destek verdiğini, Güney'in yanı sıra hastaneye gelen üyelerin de aşı olduğunu aktardı.

Aşı kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Talus, "Amacımız, sağlık çalışanlarımızı ziyaret edip kolaylıklar dilemek, onlara bir nebze olsun moral vermekti. Aşı kampanyasına destek vermek üzere buradayız. Vatandaşlarımızdan en kısa sürede aşılarını olmalarını rica ediyoruz. Virüsü ancak toplu bağışıklıkla yenebiliriz." ifadelerini kullandı.