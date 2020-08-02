AK Parti Kocaeli, video konferansla bayramlaştı - Son Dakika

AK Parti Kocaeli, video konferansla bayramlaştı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, teşkilat mensuplarıyla buluştuğu video konferanslı bayramlaşma programında önemli mesajlar verdi.

AK Parti Kocaeli, video konferansla bayramlaştı, System.String[]

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, teşkilat mensuplarıyla buluştuğu video konferanslı bayramlaşma programında önemli mesajlar verdi.

AK Parti'de bayramlaşma programı pandemi nedeniyle video konferansla yapıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, video konferans yoluyla yüzlerce teşkilat mensubuna ulaştıklarını belirterek, "Dileğimiz pandemi sürecinin sona erip, eskiden olduğu gibi yine yüz yüze bayramlaşmaların olması. Ancak risk ortadan kalkana kadar bu şekilde tedbiri elden bırakmadan bayramlaşmalarımızı yapacağız. Çok şükür video konferansla da olsa, teşkilatımızın yüksek katılımı bizleri mutlu etti" dedi.

Gündeme dair mesajlar veren Başkan Ellibeş, "Türkiye Cumhuriyeti'nde kurucu iradeden sonra en büyük kalkınma hamlesi içindeyiz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023'e her anlamda kalkınmış müreffeh bir Türkiye olarak girme hedeflerimiz var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ikinci yılında yapılanları alt alta sıraladığınızda sayfalar almıyor. Bizler de gittiğimiz her yerde bunları anlatıyoruz. Normalleşme süreci başladığı 11 Mayıs'tan bu yana maske, mesafe ve temizlik kuralına uyarak sürekli sahadayız. Hafta sonu katıldığımız cemiyetleri saymazsak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, İlçe Başkanlarımız ve İlçe Belediye Başkanlarımızla 700'e yakın program icra ettik" diye konuştu.

Bir yılını dolduran belediyelerin seçim beyannameleri ile ilgili her hafta değerlendirme toplantıları yaptıklarını ifade eden Ellibeş, "Bu süreçte kadın ve gençlik kolları atamalarımız da gerçekleşti. Milletimizle aramızdaki gönül bağını bütün teşkilatımızla çok çalışarak koparmadık. Teşkilatlarımız özellikle sosyal medyada karalama ve iftira kampanyalarına karşı hakikati anlatmaktan geri durmasın. Devletimiz güçlü. Her türlü ekonomik saldırıya rağmen, dünya krizlerle boğuşurken vatandaşının dimdik yanında. Sağlıktan, sosyal yardımlara her türlü konuda vatandaşını destekliyor. Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyen, kaos ve krizden beslenenlere karşı bizler daima hakikatı konuşmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Korona virüsle mücadele çalışmalarına da değinen Ellibeş, "Salgınına karşı sadece sağlık alanında değil, en başından beri ekonomik anlamda da mücadeleyi hükümetimiz bırakmadı. Ekonomik Kalkan Paketi her gün kapsama alanı genişletilerek vatandaşımıza, esnafımıza, sanayicimize, çiftçimize kısaca herkese destek sağlandı. İşte en son bayrama müjdelerle girdik. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamayla başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdeler verildi. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Ayrıca KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV yüzde 1'e indi" ifadelerini kullandı.

Başkan Ellibeş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Esnafımızı her alanda desteklemek için hükümetimiz üzerine düşeni yapıyor. Sadece genel değil, yerelde de Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin katkıları var. Virüse karşı dezenfeksiyon, gıda ve lojistik desteğin yanında maddi destekler de söz konusu. Elbette bayrama girerken en büyük müjde Ayasofya Camiinin yeniden ibadete açılmasıydı. Bu bayram coşkumuz, sevincimiz bu anlamda bir başkaydı. Allah'a binlerce kez şükrediyoruz. Önümüzde ilçe kongreleri süreci var. Kongreler yenilenme, tazelenme dönemleridir. AK Parti'de bu bayrak yarışı hiçbir zaman bitmeyecektir. Tek amacımız, ailemizi daha da büyüterek ülkemizi ve milletimizi hedeflerine taşımak olacaktır". - KOCAELİ

Mehmet Ellibeş, AK Parti, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 01:35

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Kocaeli, video konferansla bayramlaştı - Son Dakika
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