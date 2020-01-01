AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilat Toplantısı - Son Dakika

Kayseri'de, AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilat Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya katılan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, programda ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiğini ifade etti.

İlçeye daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Çopuroğlu, "Belediye hizmetleri çok önemlidir. Vatandaşın günlük yaşantısında gördüğü ve beklediği ilk hizmetler belediye hizmetleridir. Yaşamı kolaylaştıran, şehre sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlayabilecek hizmetler sunulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıktığını belirten Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyemiz sahip olduğu nüfus ve ilçe sınırları itibarıyla en büyük ilçelerimizden birisidir. İlçemizde verilen belediye hizmetlerini takdirle izliyoruz. Bu hizmetlerin sunulması, devamının sağlanması, yeni yatırımlar ve projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz de parti olarak, parti teşkilatları olarak başkanlarımızın yanındayız ve bu hizmetlerin sunulmasında kendilerine katkı sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.