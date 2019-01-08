Son Dakika Haberleri: AK Parti Kocasinan İlçe Yönetimi Onaylandı

AK Parti Kocasinan İlçe Yönetimi Onaylandı

1 saat önce

Ak Parti Kocasinan İlçe Yönetimi, AK Parti Genel Merkezi tarafından onaylandı.

AK Parti Kocasinan İlçe Yönetimi Onaylandı, System.String[]
Ak Parti Kocasinan İlçe Yönetimi, AK Parti Genel Merkezi tarafından onaylandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından onaylanan Kocasinan İlçe Yönetiminde şu isimler bulunuyor:

Hüseyin Okandan, Abdülaziz Düygün, Abdullah Hüsrevoğlu, Ahmet Benk, Ahmet Uzküçük, Baki Özcan, Bekir Cabat, Bilal Atabey, Cihan Çiftlikçioğlu, Davut Tarhan, Ebru Uslucan, Ebubekir Erkek, Ebubekir Özbek, Emine Çakmak, Etuğrul Çilkolukısa, Fatma Armağan, Gamze Kara, Gülşen Yıldız, Hanım Tekin, İbrahim Ayan, İlker Barlı, Mehmet Demirezen, Melik Ademoğlu, Muammer Topsakal, Mustafa Oğuzönder, Mustafa Özhan, Osman Can Okutan, Ömer Demir, Selami Özışık, Selçuk Melekoğlu, Talha Büyükyıldız, Tayyar Şahin, Yaşar Soybahçeci, Yavuz Özkırşehirli, Yıldırım Beştepe, Yusuf Camuzcu, Yusuf Çapan, Zehra Yıldız - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

Atabey, Sultan Abdülaziz, Kocasinan, Ak Parti, Politika
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