AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki - Son Dakika

AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

06.02.2021 21:09
AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki, System.String[]

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çiğli Tramvay'ı temel atma töreninde kürsüden yaptığı, "Konak Belediyemiz kahvecilerimize yardım etmek istiyor fakat AK Parti grubu itiraz ediyor" sözlerinin gerçeği yansıtmadığı söyledi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çiğli Tramvay'ı temel atma töreninde kürsüden yaptığı, "Konak Belediyemiz kahvecilerimize yardım etmek istiyor fakat AK Parti grubu itiraz ediyor" sözlerinin gerçeği yansıtmadığı söyledi.

Başdaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce esnafa yardım etmek için Meclis'te önerge verdiklerini ancak Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un reddettiğini kaydetti.

AK Parti grubu olarak 1 Şubat'ta da salgın sürecinde yoğun mesai harcayan Vefa Destek gruplarına ve filyasyon ekiplerine destek olan Konak'taki muhtarlara kırtasiye, elektrik ve su yardımı yapılmasını için önerge verdiklerini aktaran Başdaş, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız konuşma tutanaklarında da olduğu üzere 'Burada siyaset yapıyorsunuz. Böyle bir yardım yapmaya bizim yetkimiz yok. Hakkımızda zimmet çıkar. Böyle bir şey yapamayız.' dedi. Çok değil sadece 10 dakika sonra CHP Grubu Konak'ta bulunan kahveci esnafımıza 350 liralık yardım için bir önerge verdi. Bu önergeyi komisyonlara sevk ettik. Bütçe ve Esnaf Komisyonundaki AK Parti'li arkadaşımız konuyu inceledi ve onayladı ama CHP'li komisyon üyeleri kanunun hukuka uygunluğu açısından sıkıntıları gidermek amacıyla önergenin daha detaylı incelenerek Mart ayında meclis gündemine alınması konusunda mutabık kalmışlardır."

Belediye Başkanı Batur'un hukuka uygun olmayan bir karar için kendi meclis üyelerini de riske attığını söyleyen Başdaş, şunları kaydetti:

"Belediye başkanı hukuk komisyonun gündeme aldırmadığı konuyu Meclis'ten 10 dakika önce kendi meclis üyelerini de riske atarak sadece şov amaçlı komisyondan çıkartıp gündeme aldırdı. AK Parti olarak biz 'Madem zimmetten korkmuyoruz o zaman muhtarlar için de o zaman korkmayalım hepsine evet diyelim' dedik. Hatta bazı meclis üyeleri 'Muhtarların çocuklarını eşlerini işe alıyoruz' diyerek muhtarları küçümsediler. Tüm riskleri üstlenmemize rağmen başkan tarafından siyaset yapmakla grubumuz suçlandı. Biz de hukuki nedenle eşitlik uygulaması olmadığı için çekimser oy kullandık. Eğer bu konuya karşı olsaydık daha başlangıçta komisyonlarda ret oyu verdirdik."

Tüm konuşmaların kameralarca da kaydedildiğini aktaran Başdaş, "Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, kılavuz olarak Sayın Batur'u referans almakla konuyu araştırmadan iftira atması şık olmamıştır ama biz genel ve yerel politikada CHP'nin iftira ve yalanlarına maalesef alıştık." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hisarcık, AK Parti, Konak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki - Son Dakika


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