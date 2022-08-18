İzmir'de Konak Belediyesinin çöpleri sokağa dökmesine tepki - Son Dakika
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İzmir'de Konak Belediyesinin çöpleri sokağa dökmesine tepki

18.08.2022 15:16

AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, Konak Belediyesinin çöpleri mahallede boş alana döktüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, Konak Belediyesinin çöpleri mahallede boş alana döktüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Başdaş, yaptığı açıklamada, Hilal Mahallesi'nde, CHP'li ilçe belediyesinin çöpleri boş alana döktüğünü savundu. Yaz sıcağında bölgenin hastalığa davetiye çıkardığını aktaran Başdaş, "Yapılan bir araştırmada en başarılı 4'üncü belediye başkanı olarak gösterilen Abdül Batur, bu ünvanı Hilal Mahallesi'ni çöp depolama alanına çevirerek almış olmalı." ifadelerini kullandı.

İlçedeki bu durumun vatandaşların tepkisine neden olduğunu vurgulayan Başdaş, Konak Belediyesinin, çöpleri mahallenin ortasına dökmesine bir anlam veremediğini dile getirdi.

Başdaş, tepkiler üzerine belediyenin çöpleri kaldırmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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