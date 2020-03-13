AK Parti kongresi ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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AK Parti kongresi ileri bir tarihe ertelendi

6 saat önce

ANKARA (İHA) – AK Parti, bu hafta sonu yapılması planlanan kongresini korona virüs önlemleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.

AK Parti kongresi ileri bir tarihe ertelendi, System.String[]

ANKARA (İHA) – AK Parti, bu hafta sonu yapılması planlanan kongresini korona virüs önlemleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.


AK Parti Genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koron avirüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, Genel Başkanımızın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir" denildi. - ANKARA

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
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