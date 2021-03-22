AK Parti Kongresi'ne İYİ Partiyi temsilen Sunat, Paçacı ve Dervişoğlu katılacak - Son Dakika

AK Parti Kongresi'ne İYİ Partiyi temsilen Sunat, Paçacı ve Dervişoğlu katılacak
22.03.2021 21:25
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne, İYİ Partiyi temsilen Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu iştirak edecek.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne, İYİ Partiyi temsilen Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu iştirak edecek.
İYİ Partiden yapılan açıklamada, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak kongreye, partiyi temsilen Sunat, Paçacı ve Dervişoğlu'nun katılacağı belirtildi.
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