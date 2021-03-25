AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın "asil-yedek üye" geleneği hayata geçirildi - Son Dakika

AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın "asil-yedek üye" geleneği hayata geçirildi
25.03.2021 08:57
Dün Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer alan "Yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak, aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." ifadelerine yer vermesi ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı'nın "Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır" diyen Necmettin Erbakan'ın geleneğini hayata geçirdiği öğrenildi.
AK Parti 7. Olağan Kongresi, dün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bin 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongrede, partinin yeni MKYK listesi de belirlendi. Cumhurbaşkanı ayrıca "2023'ün manifestosu olacak" dediği konuşmasını gerçekleştirdi.
"YEDEK ÜYELER DE ASİLLER GİBİ ÇALIŞACAK"
Öte yandan Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın yazısı ile kongrede eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın bir geleneğinin hayata geçirildiği ortaya çıktı. Yazıda "Erdoğan, Erbakan Hoca'nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, 'Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır' derdi." ifadeleri yer alırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan da kongredeki konuşmasında "Yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak, aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi. Allah yar ve yardımcımız olsun." demişti.
Son Dakika Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı