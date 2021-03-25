AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın "asil-yedek üye" geleneği hayata geçirildi - Son Dakika

AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın "asil-yedek üye" geleneği hayata geçirildi

25.03.2021 08:57
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın

Dün Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer alan "Yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak, aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." ifadelerine yer vermesi ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı'nın "Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır" diyen Necmettin Erbakan'ın geleneğini hayata geçirdiği öğrenildi.

AK Parti 7. Olağan Kongresi, dün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bin 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongrede, partinin yeni MKYK listesi de belirlendi. Cumhurbaşkanı ayrıca "2023'ün manifestosu olacak" dediği konuşmasını gerçekleştirdi.

"YEDEK ÜYELER DE ASİLLER GİBİ ÇALIŞACAK"

Öte yandan Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın yazısı ile kongrede eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın bir geleneğinin hayata geçirildiği ortaya çıktı. Yazıda "Erdoğan, Erbakan Hoca'nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, 'Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır' derdi." ifadeleri yer alırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan da kongredeki konuşmasında "Yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak, aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi. Allah yar ve yardımcımız olsun." demişti.

AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın asil-yedek üye geleneği hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın 'asil-yedek üye' geleneği hayata geçirildi - Son Dakika


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