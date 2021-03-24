AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı - Son Dakika

AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı
24.03.2021 14:45
AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sırada sosyal mesafe kuralına uyulmaması eşi Emine Erdoğan'ı kızdırdı. Ekrana yansıyan görüntülerde Emine Erdoğan'ın korumaları sık sık uyarması dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 7. Olağan Kongresi'nde parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti. Konuşmasında gündemdekilere konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin başlamasının ardındaneşi Emine Erdoğan'la birliktesalondakikalabalığın arasından sandık başına gitti. Bu esnada salondakiler Erdoğan'ı görmek için sosyal mesafe kuralını hiçe saymaları Emine Erdoğan'ı sinirlendirdi.
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