Ak Parti, Konya'da Kalesini Korudu

AK Parti
, kalesi olan iller arasındaki Konya
'da oylarını bir önceki yerel seçime göre Cumhur İttifakı'nın da etkisiyle yükseltti. Cumhur İttifakı'nın adayı olan AK Parti'li Uğur İbrahim Altay
, yeniden büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.
2 milyon 205 bin nüfus ve 1 milyon 521 bin 399 seçmeni bulunan Konya, seçimlerde AK Parti'nin kalesi olarak görülüyor. Daha önceki süreçte, kapatılan Refah ve Fazilet partili adayların kazandığı kentte, seçmenler, 2002 yılından bu yana da AK Parti'yi tercih ediyor. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti yüzde 64,5 oy aldı. AK Parti, 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 75,83, milletvekilliğinde yüzde 59,19 oranında oy aldı. Cumhur İttifakı ortağı MHP
de yüzde 16,64 oy oranına sahip oldu.
AK PARTİ'NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLLER ARASINDA
31 Mart'ta yapılan seçimlerde ise Konya'da 1 milyon 521 bin 399 seçmenden 1 milyon 285 bin 184'ü oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 1 milyon 218 bin 37 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde Cumhur İttifakı adayı olan AK Parti'li Uğur İbrahim Altay
yüzde 70,52 oyla yeniden büyükşehir belediye başkanlığına seçildi. Milli İttifak adayı İYİ Parti
'li Oğuz Şimşek
ise yüzde 20,19 oy aldı.
KONYA'DA 2 İLÇEDE BAĞIMSIZ ADAY KAZANDI
Konya'nın 31 ilçesinde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı'ndan seçime giren 4 MHP'li, 24 AK Parti'li aday kazandı. Böylelikle MHP 1 olan ilçe belediye başkanlığı sayısını 4'e yükseltti. CHP
ise Tuzlukçu
ilçesindeki koltuğunu korudu. Kentte, nüfus ve gelişmişlik bakımından önemli ilçeleri arasında yer alan ve AK Parti'de bulunan Ereğli
ve Beyşehir
ilçelerinde bağımsız adaylar kazanarak sürpriz yaptı.
2 ADAY DA MHP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU
2009 ve 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ereğli Belediye
Başkanlığını kazanan Hüseyin Oprukçu
, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeniden MHP'den aday adayı oldu. Seçim çalışmaları sürerken Cumhur İttifakı ilçede MHP'den aday çıkarmayınca Oprukçu bağımsız olarak adaylığını koydu. Hüseyin Oprukçu, resmi olmayan sonuçlara göre, Ereğli Belediye Başkanı seçildi. 1989 ve 2002'de Beyşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adil Bayındır
da 31 Mart için MHP'den aday adayı oldu. Yine Cumhur İttifakı MHP'den aday çıkarmayınca bağımsız aday olan Bayındır, belediye başkanlığına seçildi.
- Konya