AK Parti Konya'dan Esnaf Buluşması Programı

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından "Esnaf Buluşması" programı düzenledi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından "Esnaf Buluşması" programı düzenledi.



Konya Esnaf ve Sanatkar Odaları Başkanları, yöneticileri ve üyeleri, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Esnaf Buluşması" programında bir araya geldi.



Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Leyla Şahin Usta, Konya'nın esnaf açısından çok zengin bir şehir olduğunu ve ahilik geleneği kültürünü günümüzde odalarımızın sürdürdüğünü ifade etti. Usta, "Halis niyet ve samimiyetle yaptığımız çalışmalarda esnaflarımızın desteklerini bekliyoruz. Ülkemizin yurt içinden ve yurt dışından gelen engellemeleri ve zorlamaları sizlerin birlik beraberliği ve göstereceği dirayetle aşacağımızdan eminiz. Bizi güçlü kılan, bizi üretken hale getiren esnaflarımızdır. O sebeple AK Parti iktidarları hep esnafımızın yanında yer aldı. Eksiklerin, düzeltilmesi gereken noktaların tespitinde bu tür istişare toplantılarının da önemli olduğunun farkındayız. Çünkü sahada sorunu yaşayan sizlesiniz. Çözümü üreten de sizler olmalısınız. Sizlerin sunduğu önerilerin hayata geçmesi için de bizler çaba göstereceğiz" dedi.



"Konya'da rekor kırmak istiyoruz"



31 Mart seçimlerine çok az bir sürenin kaldığını anımsatan Usta, İnşallah Konya'da 31 Mart seçimlerinde güzel bir sonuç alacağız. Hedefimiz ise Konya'yı Türkiye'de rekor kıran bir şehir haline getirebilmektir. İçinde bulunduğumuz süreçte sadece belediye başkanlarımızı seçmiyoruz. Sadece belediye başkanlarını seçseydik işimiz çok daha kolay olurdu. Çünkü biz belediye başkanlarımıza ve adaylarımıza güveniyoruz. Kimileri çıkıp proje diye konuşuyor ancak belediyeciliğin b'sini bile bilmiyor. Yapacağı ve anlatacağı projenin kendi alanının ve belediye hizmetlerinin dışında olduğunun farkında olmayan sadece aday olmak için ortaya çıkmış, AK Parti ve Cumhur İttifakının gücünü zayıflatmak için konuşanların olduğunu görüyorsunuz. Bunlara milletimiz pirim vermeyecektir" şeklinde konuştu.



"Sıkıntılarımızdan milletimizin basiretli duruşu ile çıkacağız"



Esnaflarımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun altını çizen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Dünün ahileri bugünün esnaf odaları yöneticileri olarak, ilçelerimizi temsilen burada bulunuyorsunuz. Ülkenin ve devletin tehdit algıladığı zaman ahilerin de ne tür bir duruş ortaya koyduğunu tarih boyunca gördük. Bu duruşu bir kez daha bekliyoruz. Şehrimizin ve ilçelerimizin şehreminilerini seçeceğimiz 31 Mart seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Dünden bugüne Türkiye'nin kazanımlarını yarına taşımak adına 31 ilçemizde Cumhur İttifakı adaylarımıza tam destek vermek için teşkilatlar olarak sahadayız. Biz ülkemizi, şehrimizi, ilçelerimizi, mahallelerimizi seviyoruz. 17 yıldır iktidarda olan AK Parti, Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nerelere geldiğini hep birlikte görüyoruz. Bugün yaşadığımız ekonomik zorluklar da topyekün bir karşı duruşla atlatmakta olduğumuzun farkındasınız. Türkiye yedi düvel ile boğuşuyor. Bu durumdan çıkışımız da milletimizin basiretli duruşu ile olacak inşallah. Önümüzdeki seçimler geçmişteki yerel seçimlerden daha farklı olarak yeni hükümet sistemimizle hayata geçen pek çok uygulamanın çok daha süratli bir şekilde yürüyebilmesi için Cumhurbaşkanımızın elinin güçlü olması gerekiyor. Çabamız da bunun içindir. 31 ilçemizde Cumhur İttifakı adaylarımıza destek vermeniz Büyükşehir'de de yeni bir rekoru kırmamıza destek vermenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Herkesin şehrimize sahip çıkmasını bekliyoruz"



Ülkenin geleceği için çok önemli olan 31 Mart seçimlerinde hep birlikte hareket edebilmenin öneminden bahseden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yaklaşık 10 aydır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bizden önce de Tahir Akyürek başkanım bu görevi layıkıyla yürütmüştü. Şimdi de milletvekili olarak ülkemize hizmet ediyor. AK Parti'de hizmet bir yarıştır. Biz de aldığımız çıtayı daha yukarıya taşımak için çabalıyoruz. 'Benim Şehrim' sloganıyla herkesin şehrimize sahip çıkmasını ve güzelliklerini anlatmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"Esnaf odaları olarak büyük bir aileyiz"



Esnaf ve Sanatkar Odaları olarak çok büyük bir aile olduklarını belirten Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, "84 esnaf odamızla 55 bin aktif esnaf ve sanatkarımızla hiç kimseden bir beklentisi olmadan ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan vatanı, milleti, bayrağı ve devlet için her daim şehadete hazır olan büyük bir aileyiz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Başkan adayımız Uğur İbrahim Altay tarafından gerçekleştirilen Benim Şehrim programında esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik projeler de yer aldı. Bu projelerden bir tanesi Konya istihdamına da önemli derecede katkı sağlayacak olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayisinin dönüşüm projesidir. Yaklaşık 20 yıldır süregelen bu soruna Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Konya Büyükşehir Belediyemiz, TOKİ Başkanlığımız ve odalarımızla birlikte neşter vurmuş olduk. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da birere selamlama konuşması. Protokol konuşmalarının ardından program akşam yemeği ile son buldu.



Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Tahir Akyürek, Gülay Samancı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, teşkilat mensupları ve çok sayıda esnaf katıldı. - KONYA

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