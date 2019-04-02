AK Parti Konya'dan MHP'ye Teşekkür Ziyareti
1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Kavuş ile birlikte MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek'i ziyaret...
Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, AK Parti
İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
, Karatay
Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Kılca
, Meram
Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Kavuş
ile birlikte MHP
Konya İl Başkanı Murat Çiçek
'i ziyaret ederek, yerel seçimlerdeki ortak çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Cumhur İttifakının Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Büyükşehirler arasında en yüksek oy oranına ulaşarak seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, MHP ile Konya ve ilçelerinde büyük bir uyum içerisinde hareket ettiklerini belirterek, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek'e teşekkürlerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de Türkiye
'nin beka sorununa karşı mücadeleyi dile getirdi.
Ziyarette MHP Konya Milletvekili
Esin Kara ile MHP İlçe Başkanları da yer aldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:00 Kaynak: İHA
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