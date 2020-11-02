AK Parti Konya İl Başkanı Angı basın açıklaması yaptı - Son Dakika

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 3 Kasım seçimlerinin 18. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Angı, açıklamasında "3 Kasım 2002 seçimlerinin" Türk siyaset hayatında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Sadece AK Parti için değil, Türkiye için de 2002 seçimlerinin, yeniden başlangıcın tarihi olduğunu vurgulayan Angı, "3 Kasım 2002'de ortaya çıkan sonuçla aziz milletimiz siyasi iktidarsızlığa, ekonomik buhrana ve kötü gidişe dur demiştir. Milletimiz geride bıraktığımız 18 yılda her zaman arkamızda durdu ve bizi iktidara taşıdı. Konya da her seçimde AK Parti'ye en büyük desteği veren illerin başında geldi. İlk seçimlerde Türkiye'de en yüksek oy oranı ile verilen destek, devam eden yıllarda daha da arttı. Son olarak Konya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Büyükşehirler içinde AK Parti'ye en yüksek oy oranı ile desteğini devam ettirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Her alanda yapılan yatırımlarla Türkiye'nin, geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilmesinin sağlandığını ifade eden Angı, şunları kaydetti:

"2002 yılından bu yana ülkemiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adeta şaha kalkmış, önceki dönemlerde hayal bile edilemeyen dev projeler bir bir hayata geçmiştir. Uluslararası arenada kendine biçilen rolü reddeden Türkiye, bölgesi için önemli bir güç haline gelmiştir. Savunma sanayisini millileştiren, mavi vatan kabul edilen Karadeniz ve Akdeniz'de enerji kaynaklarını arayan ve 'Dünya 5'ten büyüktür' diyebilen Türkiye, artık dünyanın gıpta ile baktığı bir ülkedir. 3 Kasım 2002 seçimleri ile iktidara gelişimizin 18. yılında daha büyük hedeflere yelken açtık. Geçip giden 18 yıl heyecanımızı azaltmadı. Aksine, ilk günkü ruhla, coşkuyla, azim ve kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inandığımız yolda 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyoruz. Bunu yaşatan aziz milletimize ve kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımızı arz ederiz."