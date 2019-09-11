AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan 12 Eylül mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "12 Eylül darbesi tarihimizin kara bir lekesidir. Ülkemizde 27 Mayıs ile başlayan darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. AK Parti iktidarıyla birlikte millet iradesine ipotek koyanların dönemi sona ermiştir."

Angı, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de darbeler tarihinin kapandığını belirtti.

Halkın oyuna ve iradesine saygısızlığın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Angı, "Demokrasi ve milli iradenin olduğu bir yerde, sorunların çözümü de yine demokratik yol ve milletin seçtiği idarecilerle, hukukla çözülür. Bu anlamda 12 Eylül darbesi tarihimizin kara bir lekesidir. Ülkemizde 27 Mayıs ile başlayan darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Geçmişte sorgulanmasına dahi müsaade edilemeyen askeri darbeleri, günümüzde milletimiz de kabul etmemekte yeri geldiğinde tepkisini göstermekten de çekinmemektedir. AK Parti iktidarıyla birlikte millet iradesine ipotek koyanların dönemi sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Sanal korku, tehdit, çete, mafya ve sinsi örgütlenmelerle ülkeye ve millete yön vermeye çalışanların hesaplarının tersine döndüğünün altını çizen Angı, şunları kaydetti:

"Milletin kendi partisi olan AK Parti ile darbeler ve askeri vesayet dönemleri geride kalmıştır. Demokrasi sandıkla gelir. Halkın iradesini yok sayarak zorla, kanlı bir şekilde yönetimlere el koyma devri artık kapanmıştır. Bunun en büyük mücadelesini de başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimiz vermektedir ve sonuna kadar da verecektir. Darbe yandaşları ve heveslileri bunu asla unutmamalıdır."