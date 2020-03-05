AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Genel Kurul Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a basın açıklaması ile cevap verdi.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Genel Kurul Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a basın açıklaması ile cevap verdi. Başkan Angı, "Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir" dedi.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı açıklamasında, "Bilindiği üzere ülkemiz Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, - tekrar etmeyi zul addetiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır! Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır! PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir Grup Başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır" dedi. - KONYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, AK Parti, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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