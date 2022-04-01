AK Parti Konya İl Başkanı Angı, gündeme dair açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Konya İl Başkanı Angı, gündeme dair açıklamalarda bulundu

01.04.2022 13:59
AK Parti Konya İl Başkanı Angı, gündeme dair açıklamalarda bulundu

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, muhalefet partileri ve yeni kurulan partilere ilişkin, "Bir araya gelişlerinin, ittifak oluşturmaların temel bakışı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı makamından göndermek.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, muhalefet partileri ve yeni kurulan partilere ilişkin, "Bir araya gelişlerinin, ittifak oluşturmaların temel bakışı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı makamından göndermek. Kim gelecek? Cumhur İttifakı dışında adayını net şekilde ortaya koyabilen var mı? Yok." dedi.

Angı, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 20 yıldır hem kentte hem de ülke genelinde önemli dönüşümleri gerçekleştirdiğini, sayısız başarılı projeye imza attığını söyledi.

AK Parti'nin, iktidarlığı süresince, dünyanın en büyük projeleri arasına giren eserleri ortaya çıkardığını belirten Angı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, gerek başbakanlığı döneminde, gerekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Türkiye'yi medeni ülkelerin sahip olduğu alt ve üst yapıya getirmiş, ülkeyi geleceğe hazırlamak için gereken çalışmaları ortaya koymuştur. 'Pandemiden kurtuluyoruz.' derken şu anda Ukrayna ve Rusya arasında süren savaş, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini ve uluslararası camiadaki liderlik vasfını bir kez daha teyit etmiştir. Cumhurbaşkanımızın ülkeye bu büyük hizmeti, hem de ülkemizin temsili konusunda gösterdiği bu büyük gayret takdire şayandır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman milletin sözünü esas alarak hizmet ettiğini vurgulayan Angı, "Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece Türkiye çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek. İçinde bulunduğumuz dönem bunları çok daha net şekilde ortaya koyuyor. Bu süreçte farklı bir tavrın içine girseydik, Türkiye'nin yaşayacaklarını az çok tahmin edebiliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye barışın tesisinden yana"

Türkiye'nin barışın tesisinden yana olduğuna dikkati çeken Angı, her iki ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Muhalefet partilerini ve yeni kurulan partileri eleştiren Angı, şöyle devam etti:

"Siyaset omurga işi, savrulanlarla yürüyen bir iş değil. Lafa geldiği zaman mangalda kül bırakmayacaksınız ama icraat noktasına gelince birçok zorluğu, sıkıntıyı ülkeye yaşatacaksınız. Partiler kurdular, halkın terazisine henüz çıkmadılar. Seçimler, sandıklar milletin partileri tarttığı yerlerdir. Millet mutlaka değerlendirmesini yapacak. Hangi rüzgarlarla, heveslerle çıktılar? Bir araya gelişlerinin, ittifak oluşturmaların temel bakışı da Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı makamından göndermek. Kim gelecek? Cumhur İttifakı dışında adayını net şekilde ortaya koyabilen var mı? Yok."

Angı, hükümetin ekonomik sıkıntılara karşı milletin yanında olduğunu, bunu da aldığı önemli kararlarla gösterdiğini belirterek, stokçulara ve fırsatçılara karşı mücadelelerinin de devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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