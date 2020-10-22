AK Parti Konya İl Başkanı Angı gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Konya İl Başkanı Angı gündemi değerlendirdi Açıklaması

22.10.2020 13:27
AK Parti Konya İl Başkanı Angı gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Erken seçim tartışmalarının yaşandığını dile getiren Angı, "Bu tartışmaların ciddiye alınacak hiçbir tarafı da görünmüyor. En yetkili ağızlardan, hem Cumhurbaşkanımızdan hem de Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'ndan net bir şekilde seçimlerin 2023 haziran ayında yapılacağına dair mesajlar verildi." dedi.

Angı, Türkiye'nin ekonomi olarak önümüzdeki süreçte daha da toparlanacağını vurgulayarak, Türkiye'nin yeni hükümet sisteminin avantajı olarak alınan hızlı kararlarla çabuk reaksiyon verdiğini söyledi.

Konya'da AK Parti ilçe kongrelerinin tamamlandığını hatırlatan Angı, "Cumhurbaşkanımızın programına göre bir takvim ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanımız 17 Aralık Şeb-i Arus'a katılırsa açılışlar ve il kongremiz yapılır. Cumhurbaşkanımız kasım ayında gelebilirse o zaman da planlanır. Adaylığımla ilgili, bizim aldığımız temel terbiye 'Görev istenmez, verilir' noktasında. Kısmet olursa bu kongrede de devam edeceğiz." diye konuştu.

"Tarih altından daha kıymetli"

Bir gazetecinin, "Miryokefalon Savaşı'nın yapıldığı ileri sürülen bölgede hisselerin yüzde 83'ünün Fransız bir şirkette olduğu Konya Çimento'ya maden arama izni verildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili ruhsatın iptaliyle ilgili bir girişimde bulunacak mısınız?" sorusu üzerine Angı, şunları kaydetti:

"Korunması gereken neresi varsa hep birlikte korumalıyız. Hatayla yapılan bir işlem varsa bunlar da düzeltilir. Buraya tarihin akışı içinde önemli bir nokta olarak bakılır. Netleştirilmesi için de bilim adamlarının da farklı bölgelerden bahsederek çalıştığı bir bölgedir. Bölge sınırları nedir? Alınan bir ruhsat varsa burayı kapsıyor mu? Kapsıyorsa derhal ruhsatın iptal edilmesi gerekir. Teknik değerlendirmeler devam ediyor. Şehrin maden çıkarılacak yeri mi yok? Firmanın tarihi yok etmek için oraya gittiğini düşünmüyorum. İhtiyacı olan maden neyse şehrin çok farklı yerlerinden bunu tedarik edebilir. Altında altın dahi olsa tarih altından daha kıymetli."

Angı, bir gazetecinin, "Taşkent kongresine katılımın az olduğu eleştirileri vardı. Taşkent'i eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun memleketi olarak biliyoruz. AK Parti olarak Taşkent'te farklı bir çalışma yürütüyor musunuz?" sorusuna, "İlçe kongrelerimiz büyük bir coşkuyla geçti. Pandemi nedeniyle fazla davetli çağırmadık. Taşkent'te geçmiş kongrelerimizden daha coşkuluyduk. Taşkent'te daha güçlüyüz. Kimse kusura bakmasın, 'Doğum yerim burası' diye kimsenin sahiplenmeye kalkması kadar ucube bir şey yok." yanıtını verdi.

Cumhur İttifakı, AK Parti, Taşkent, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Konya İl Başkanı Angı gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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