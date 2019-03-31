Son Dakika Haberleri: AK Parti Konya İl Başkanı Angı Oyunu Kullandı

AK Parti Konya İl Başkanı Angı Oyunu Kullandı

1 saat önce

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 31 Mart mahalli seçimleri için oyunu kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı Oyunu Kullandı, System.String[]
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 31 Mart mahalli seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Angı, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Angı, oyunu Meram Niyaz Usta İlkokulunda 2190 nolu sandıkta oyunu kullandı. Okula gelişinde partililerle selamlaşan Başkan Angı, görevlilere kolaylıklar diledi. Başkan Hasan Angı, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Artık sandık günü. Bugün aziz milletimizin, kararın da, sözün de kendinde olduğu bir gün. Bir taraftan çalışmaları yapmıştık ama bugün bir seçmen olarak sandığa geldik. Milletvekilimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve adayımız ve Meram belediye başkan adayımızla birlikte oylarımızı kullandık. Aynı zamanda da diğer sandıklara hayırlı olsun ziyaretinde de bulunduk. Bugün için artık Türkiye yeni bir döneme yol almanın kararını veriyor. Hemşehrilerimiz Konya'nın tüm ilçelerinde ve büyükşehirde inşallah partimize en büyük desteği verecek yeni rekorlarla da akşam sandıklar açılınca Konya büyük bir heyecan yaşayacak. Bu seçimlerin başta ilçelerimiz ve şehrimiz olmak üzere tüm ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Hayırlı olsun" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:14 Kaynak: İHA

Meram, Konya, AK Parti, Politika
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