AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan, Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ortagedik, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Koordinatörü Yusuf Kahraman, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü de hazır bulundu.

İl Başkanı Angı, Akşehir'in önemli bir ilçe olduğuna vurgu yaparak, "Akşehirimize önemli hizmetler ve yatırımlar yaptık. Bu hizmet ve yatırımlar artarak devam edecektir." dedi.

Belediye Başkanı Salih Akkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Akşehir'de yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Angı veAkkaya, daha sonra Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan Rüştü Bey İşhanı'nda incelemelerde bulundu.