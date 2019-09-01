AK Parti Konya İl Başkanlığı Akşam Yemeği

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler bile ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen akşam yemeğine iştirak ederek katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Program için emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren parti çatısı altında çalışan partililere teşekkür ederek ahirete irtihal edenler için Fatiha okunmasını istedi.

Konya'da son olarak 31 Mart seçimleri öncesinde partilerinin 49. mitingini Kılıçarslan Meydanı'nda yaptıklarını anımsatan Erdoğan, bu mitingde Konyalıların desteğini talep ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Konyalıların yine kendilerini mahcup etmediğini, büyükşehirde yüzde 70,5 gibi son derece yüksek bir oy oranıyla kendilerine sahip çıktığını dile getiren Erdoğan, bu oy oranıyla Konya'nın büyükşehir belediyeleri arasında ilk sıraya yerleştiğini söyledi.

İlçeler arasında da çok yüksek oy oranlarına sahip olanların bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Son 17 yıldır olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de aramıza kimseyi sokmayan tüm Konyalılara, bize gönül veren, bizden hayır dualarını eksik etmeyen tüm Konyalı kardeşlerime şahsım ve tüm parti teşkilatım adına teşekkür ediyorum." dedi.

"Beraber hareket etmeyi sürdüreceğiz"

Başarıları için parti teşkilatlarına şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Seçim dönemi boyunca gece gündüz demeden kapı kapı dolaşan kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı özellikle tebrik ediyorum. Rabb'im sizlerden razı olsun, Rabb'im daha nice seneler el ele, omuz omuza Konya'ya hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin. Hiç şüphesiz Konya'da elde ettiğimiz başarıda Cumhur İttifakı olarak güç birliği yaptığımız Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizin de payı var. Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren tüm vatandaşlarıma da buradan teşekkürü borç biliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda yine beraber hareket etmeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 senedir Konya'ya mahcup olmadıklarını ve bundan sonra da mahcup olmayacaklarını belirterek "Sizin hizmetkarınız olmaya, sizin için eser üretmeye, hizmet üretmeye, Konya'yla beraber tüm Türkiye'yi büyütmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın sancılı günler yaşadığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Terörden ekonomiye, dış politikadan iç siyasete, savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz. Gündemimizde olan konular, milletimizin sadece bugününe değil gelecek bir asrına damga vuracak mahiyettedir. Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler bile ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur. Sahada varlık gösterilmeden masada olunmayacağını bilhassa Suriye konusunda yaşayarak gördük."

Suriye'de 8 yılı geride bırakan iç savaşta yaklaşık bir milyon masum insanın hayatını kaybettiğini, yarısı Türkiye'ye olmak üzere 7 milyon Suriyelinin başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını dile getiren Erdoğan, "Konya gibi özellikle İslam medeniyetinin sembol şehirlerinden Halep, Esed rejiminin varil bombaları altında koca bir enkaza dönüştü. Şayet Türkiye'nin çabaları, gayretleri olmasaydı emin olun Suriye'de katledilen masumların sayısı iki, üç katına çıkardı." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin çok daha dikkatli olması şarttır"

Türkiye'nin Suriyeli mazlumlara kapısını açarak insanlığın vicdanı olduğunu, tüm dünyaya merhamet ve insanlık dersi verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Provokasyonların arttığı bu günlerde milletimizin çok daha dikkatli olması şarttır. Aynı şekilde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızı yapmasaydık güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun oluşumunu engellemekte zorlanırdık. Biraz gecikmeyle de bu iki harekatla karanlık emellere ağır darbeler indirdik. Böylece ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini temin noktasında çok önemli başarılara imza attık. Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlemekte kararlıyız. Suriye'de bu adımları atarken diğer komşumuz Irak'ta da Pençe Harekatı'yla teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz. Hem Suriye hem de Irak sahasındaki askeri varlığımız arttıkça PKK'nın ülkemizdeki eylem kapasitesi de azalıyor. Örgütten kaçanların ve teslim olanların sayısında da çok büyük artış var. Sınırlarımız içinde güvenlik birimlerimiz 365 gün, 12 ay, 24 saat kesintisiz operasyon halindeler. Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız teröristlere nefes aldırmıyor."

Erdoğan, terörle mücadelede kalıcı başarının ancak terörün beslenme kaynaklarının kesilmesiyle mümkün olacağını dile getirdi.

Terörün kökünü kurutmak için bölücü örgüte mali, ekonomik ve lojistik destek sağlayan siyasi uzantılarıyla da mücadele etmelerinin şart olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belediyelerin imkanları vatandaşa hizmet için vardır. Belediye başkanlığı terör örgütüne piyonluk değil şehre ve millete hizmet makamıdır. Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez. Demokrasi hukuk çeşmesinden beslenir, hukukun olmadığı, kanunların alenen çiğnendiği bir yerde demokrasiden de millet iradesinden de bahsedilemez. Açık söylüyorum, hiçbir medeni devlet kamu kaynaklarının teröristlere kullandırılmasına müsamaha göstermez, hiçbir devlet belediye kadrolarının militanlarla doldurulmasına sessiz kalmaz, hiçbir devlet belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı bir şekilde izlemez. Van, Mardin, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan vekil görevlendirmelerinin sebebi işte budur. Devlet kanunlar çerçevesinde milletin hakkını, hukukunu korumak, demokrasiye yönelik tehditleri bertaraf etmek için son derece meşru bir adım atmıştır."

"Hal böyleyken atılan adım karşısında bölücü örgütün uzantılarından daha fazla CHP'nin rahatsız olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP teşkilatları, koro halinde bize ve görevlendirilen belediye başkan vekillerimize saldırıyor. Lafa gelince mangalda kül bırakmaz 'Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz.' derler. Hem 'Cumhuriyetle yaşıtız.' diyeceksiniz hem de şehit yakınlarımızı kapı dışarı edenlerin avukatlığını yapacaksınız. Hem demokrasi diyeceksiniz hem de demokrasiye suikast düzenleyenlere destek çıkacaksınız. Hem vatanperverlik iddiasında bulunacaksınız hem de çukur eylemlerinde askere, polise kurşun sıkanların, Kürt kardeşlerimin hayatını zindana çevirenlerin yanında saf tutacaksınız. Bunun adı merhum Ahmet Kaya'nın ifadesiyle 'Nereden baksan tutarsızlıktır.' Elbette milletimiz bu süreçte kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz CHP'nin, CHP'li yetkililerin, CHP'li belediye başkanlarının tutarsızlıklarını derin hafızasına not ediyor. Vatandaşlarımız CHP'nin terörle mücadele diye, hukuk diye, demokrasi diye bir dertlerinin olmadığını çok yakından görüyor."

(Sürecek)