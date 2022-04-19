AK Parti Konya İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı Hüyük'te yapıldı - Son Dakika

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, haftalık il yönetim kurulu toplantısını Hüyük'te yaptı.

Angı, Hüyük Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 2023'te yapılacak seçimler için çalışmaların başladığını belirterek, "Bir tarafta masalar kuruluyor, masanın etrafına gelenlere baktığınız zaman dün bu partide görev yapmış adamlar, bugün CHP ile görünmeyen boyutunda HDP ile sadece ve sadece 'Tayyip Bey'i o makamdan nasıl indiririz.' hesabının dışında bir şeyleri olmayan bir hale dönüştüler. İnsanın birazcık yüzü kızarır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan da il teşkilatı mensuplarını Hüyük'te misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, parti yönetimine ilçeyle ilgili taleplerini iletti.