AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı'ndan, Başkan Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı'ndan, Başkan Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı'ndan, Başkan Akkaya'ya ziyaret

6 saat önce

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı'ndan, Başkan Akkaya'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

İl Kadın Kolları Başkanı Doğan, Başkan Akkaya'ya çalışmalarında ve yaptığı hizmetlerde başarı temennisinde bulundu.


Yapılan ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Akkaya ise "Değerli İl Kadın Kolları Başkanımız ve heyeti, bizleri ziyaret ederek onore ettiler. Kendileri ile Akşehir'imizde yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında istişarelerde bulunduk." dedi.


AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan'ın Akşehir Belediyesi ziyaretine, AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Erkan, Konya İl Kadın Kolları ve Akşehir İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri katılırken, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da ziyarette hazır bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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