AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin, üretim kapasitesini ve iş gücü potansiyelini yeni fırsatlar ve yatırımlarla birleştirerek, yakın coğrafyada üretim merkezi olacağını aktaran Altunyaldız, salgının etkilerinden hızla toparlanarak kapasite kullanımı ve sanayi üretiminin yeniden yüzde 75'ler seviyesine erişeceğini vurguladı.

Bölge Müdürü Yerlikaya da ziyaretten dolayı Altunyaldız'a teşekkür etti.