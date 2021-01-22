AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, Beyşehir'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Beyşehir ilçesinde bazı programlar düzenledi.

Altunyaldız, ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatı ile Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı (BTSO) ziyaret etti.

Altunyaldız, daha sonra beraberindekilerle, Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde av tüfeği sektöründe üretim yapan firma ve silah fabrikalarına ziyaretlerde bulundu. Burada, sektörle ilgili bilgi alışverişi ve istişarelerde bulunuldu.

Huğu Av Tüfekleri Kooperatifi'ni de gezen Altunyaldız, burada yaptığı açıklamada, Konya'nın, salgının etkilerine rağmen 2020 yılında yüzde 171 artan savunma sanayisi ihracatının gözbebeği haline geldiğini söyledi.

Altunyaldız, buradaki silah fabrikalarının, yerli teknolojilerle donatılmış ateşli silah üretimiyle de ülkeye katma değer sağladığını belirtti.