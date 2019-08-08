AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Beyşehir'de
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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:16 Kaynak: AA
, Beyşehir
ilçesini ziyaret etti.
Samancı, geçtiğimiz günlerde Huğlu
Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrasında Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ni ziyaret ederek yönetici ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Samancı, Beyşehir'de Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metli ve bazı mahallelerin muhtarlarıyla da bir araya gelerek ilçeye dair istişarelerde bulundu.
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