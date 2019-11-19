AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Beyşehir'de

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında, İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kamu kurumlarının il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.

Öğretmenevi'ndeki toplantıda Beyşehir'in yaşadığı sorun ve bu sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Konya Milletvekili Gülay Samancı, toplantıda yaptığı konuşmada, bir araya gelmelerinde oluşan bu konseptin ortaya çıkmasında Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir'in büyük emeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz en son burada muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda da dedik ki; Beyşehir konusunda bu bölgeden ya da bu bölgeden olmasa da buradan Beyşehir'in problemleriyle ilgili, olabilecek noktada bürokratlarımızla bir hasbihal edelim, onları buraya, Beyşehirimize bir davet edelim ve burada Beyşehir'in geleceği ile ilgili olarak ve şehrimize, ilçemize vizyon verebilmek adına burada kendileri ile ilgili bir istişarede bulunalım. Yapmış olduğumuz istişareler neticesinde önceliklerimizi belirleyerek, buradan hareketle şehrimize yeni bir ivme kazandırma adına böyle bir yola çıktık. Ben başta ev sahipliğinden dolayı Kaymakam beye teşekkür ediyorum. Aynı zamanda davetimize icabet eden Beyşehir Belediye Başkanımıza da buradan ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şehrin problemleri ile ilgili olarak, çözülecek noktalar ve çözüm önerileri ile ilgili kendisi ile istişare etmemiz gerekiyor ve bu konuda kendisinin ben hassasiyetini de biliyorum."

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de konuşmasında, Beyşehir'in bazı temel sorunları olduğunu belirtirken, özellikle Beyşehir Gölü ile ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Toplantıda yapılan konuşmaların ardından, katılımcı kurumların temsilcileri de ilçenin sorunları ve çözümüne yönelik düşüncelerini dile getirdi.