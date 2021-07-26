Üye Girişi
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması

26.07.2021 12:52
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, 47 yıl sonra kapalı Maraş bölgesinin açıldığını belirterek, "Bilal Ağa Mescidi'nde ilk Cuma namazı kılındı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, 47 yıl sonra kapalı Maraş bölgesinin açıldığını belirterek, "Bilal Ağa Mescidi'nde ilk Cuma namazı kılındı. Maraş Bölgesinin açılması ile ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmaların, bazı çevrelerin hoşuna gitmemesine anlam vermek mümkün değil." dedi.

AK Parti İl Başkanlık Binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya ve ülke gündemini değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin geçen sene kullanımına açılmasının ardından, adayı geçen hafta ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarının bazı çevrelerde rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Samancı şunları söyledi:

"47 yıl sonra kapalı Maraş bölgesi açıldı ve Bilal Ağa Mescidinde ilk Cuma namazı kılındı. Maraş Bölgesinin açılması ile ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmaların, bazı çevrelerin hoşuna gitmemesine anlam vermek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü bir şekilde savunmuştur. Bazı ülkelerin bu açıklamalara karşı yaptığı hukuksuz değerlendirmeleri tümüyle reddediyoruz. Çünkü bu ifadeler tamamıyla Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır. Maraş Bölgesi askeri bölge olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanı içerisindedir."

Konya'nın tarihinde görülmemiş muhteşem yatırımlarla AK Parti iktidarı döneminde tanıştığını ifade eden Samancı, Konya'nın bu yatırımlarla bir dünya kenti haline geldiğini belirterek, "Konya, son 18 yılda toplamda 60 milyar, eski rakamla 60 katrilyon lirayı aşan yatırım yapıldı." dedi.

Samancı yapılan diğer yatırımları da şöyle anlattı:

"Eğitimde 8 bin 604 adet yeni derslik inşa ettik, şehrimize Necmettin Erbakan ve Konya Teknik Üniversiteleri olmak üzere 2 devlet, bir de vakfa bağlı Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni kazandırdık. Stadyum ile birlikte toplam 70 adet spor tesisi, gençlik merkezi gibi eserleri tamamlayıp eskileri yenileyip, Konya'nın hizmetine sundu. Ülkemizin ilk velodromunun inşasında sona gelindi. 14 Millet Bahçesini şehrimize kazandırıyoruz. TOKİ aracılığıyla 23 bin 575 konut projesi yaptık. 4 bin sosyal konutu da hayata geçiriyoruz. Sağlıkta 33'ü hastaneden oluşan toplam 95 adet sağlık tesisini şehrimizin hizmetine verdik. Şehir Hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık. "

Konya Metrosu için ilk kazma bu yıl vuruluyor

Ayrıca, ulaşımda Konya'nın, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir illerine yüksek hızlı tren hatlarıyla bağladığını dile getiren Samancı, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın da tamamlandığını ve uluslararası sertifikasyon işlemleri tamamlandığında eylül ayına kadar Konya-Karaman arasında da hızlı tren işletmeciliğinin başlayacağını kaydetti.

Konya Metrosu'nun 21,1 km uzunluğundaki birinci etap ihalesinin önceden yapıldığını anımsatan Milletvekili Samancı, bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından bu sene içerisinde inşası için ilk kazmanın vurulacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Gülay Samancı, Milletvekili, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı 12:25 Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın 11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu 11:44 Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu
Osmaniye Düziçi'nde art arda yaşanan depremler nedeniyle halk geceyi sokakta geçirdi 11:30 Osmaniye Düziçi'nde art arda yaşanan depremler nedeniyle halk geceyi sokakta geçirdi Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı 11:03 Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi 10:15 Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi
Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı 10:12 Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım 09:57 İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım

Son Dakika Haberleri
13:00 Sel felaketini yaşayan Doğu Karadeniz için bir uyarıda Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi, riskli olan 6 il sıralandı
12:57 Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor
11:58 Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı
11:57 Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine! Cem Bölükbaşı, en başarılı 10 pilot arasında
11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın
11:40 Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz
11:25 Yaptığı plan elinde patladı! Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü
11:22 Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı
11:06 Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için karşı karşıya geldi
10:53 Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek
Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor         
12:58
Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı         
11:58
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı         
11:52
Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz         
11:40
Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek         
11:18
Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar         
10:55
5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit         
10:15
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti         
10:08
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor         
09:55
Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı         
08:58
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi         
08:37
Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu         
08:34
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 13:04:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement