AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Hadim'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Hadim ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Hadim İlçe Teşkilatı'nda partililerle toplantı yapan Özdemir, toplantı sonunda Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Özdemir, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği, TOKİ inşaatı, kiraz alım tesisi, Hz. Hadimi Türbesi ve esnafları ziyaret etti.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdemir, hizmet ve yatırımların aksamadan devam ettiğini söyledi.

Yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde çalışmaların devam ettiğini belirten Özdemir, "Hadim, en çok ziyaret ettiğim ilçelerden birisi. Eğiste Viyadüğü'nde yapılan çalışmaları da gördüm. İş makinaları son sürat çalışıyorlar. Öyle zannediyorum ki kısa süre içerisinde ulaşıma uygun hale gelecek." diye konuştu.

Özdemir, Konya-Hadim arasında yapılan bölünmüş yol çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Kurak geçen mevsimlerin, vatandaşın geçim kaynaklarından biri olan kiraz üretimindeki rekolteyi etkilemediğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Seçim olsa da olmasa da vatandaşlarımızla iç içeyiz.Bu yaz pandeminin etkisiyle yaklaşık 1,5 yıldır saha çalışmalarımıza sağlık gerekçesiyle ara vermiştik. Bundan sonra hız vererek vatandaşımızın birebir sorunlarını dinleyecek, taleplerini alacak ve kendileriyle birlikte olacağız."

Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da, ziyareti nedeniyle Özdemir'e teşekkür etti.

Ziyaretlere, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Rıfat Çenesiz, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ve partililer eşlik etti.