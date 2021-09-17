AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Akşehir'de - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Akşehir'de çeşitli ziyaretler yaparak, ilçe protokolü ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu

Özdemir, Akşehir'deki temaslarına, geçen hafta Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in Adsız Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret ederek başladı.

Adsız Mahallesi'nde kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Özdemir ve beraberindeki heyet, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Özdemir daha sonra Atakent Mahallesi'ne geçerek buradaki vatandaşlarla da bir araya gelip, talep ve isteklerini dinledi.

Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katılan Özdemir, burada da öğrencilere aşure dağıttı.

Aşure dağıtımının ardından okul idarecileri ve öğretmenleri ile bir araya gelen Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir daha sonra Akşehir'den ayrıldı.

Özdemir'e ziyaretlerinde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve teşkilat mensupları eşlik etti.