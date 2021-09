AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir'de - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir'i ziyaret etti.

Milletvekili Etyemez'in Seydişehir ziyaretinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve ilçe yönetimiyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Tutal'dan belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Etyemez, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Ortakaraören Mahallesinde vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Etyemez burada yaptığı konuşmada, "AK Parti siyasetinin tam merkezinde gençler yer almaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz vardır. Siyasette gençlere yer vermek, ustalığın şiarındandır. Bunun yanında gerek partimizin yönetimlerinde, gerekse milletvekillerimiz arasında birçok genç çalışma arkadaşımızı görürsünüz. Çünkü biz biliyoruz ki, ülkemizde ilk defa uzun vadeli hedefler konulmuş ve bu hedefler, siz gençlerimize olan inancımız ve güvencimiz sayesinde oluşmuştur. Bu sebeple her bir gencimizin üzerine çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukları yerine getirirken belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, partimizin her bir kademesiyle her daim yanınızda destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için her zamankinden daha fazla, daha gayretli, azimle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.