AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu

03.08.2022 18:22
AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu.

Etyemez, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, yaptığı açıklamada, milletvekili Etyemez'in iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklıkla ilgili Çatmakaya düdenlerine giden suyun Suğla Havzası'nda kullanılması konusunda Devlet Su İşleri tarafından yapılan projeyle yakından ilgilendiğini kaydetti.

Etyemez de her zaman vatandaşlarla diyalog halinde olduklarını belirterek, "Seçim gelmeden seçim varmış gibi her zaman alandayız, çalışıyoruz. Millet tarafından kurulan ve milletin iktidara getirdiği AK Parti, milletine birçok hizmetlerde bulunmuştur. Ülkemize çağ atlatmıştır." ifadesini kullandı.

İlçede esnaf ile kurum ziyaretleri de gerçekleştiren Etyemez'e partililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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