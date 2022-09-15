AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Yunak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Yunak'ı ziyaret etti

15.09.2022 14:22
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Yunak'ı ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, esnaf, vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, esnaf, vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi.

Erdem, Yunak Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda ilk olarak partililerle görüştü.

Daha sonra Yunak Kent Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Erdem, vatandaşların taleplerini dinlediklerini, en kısa sürede çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Muhalefeti eleştiren erdem, "Bunlar bakın Türkiye'nin yönetimine talipler. Aylardır bir masanın etrafında toplanıyor, bir araya geliyorlar, oturuyorlar. Bunların amacı Türkiye'yi koalisyonlarla yönetmek. Bundan önce ikili koalisyonlar bile bu ülkeyi yönetemedi. 6'lı koalisyonlar nasıl yönetsin." dedi.

Cumhur İttifakı'nın milletin ittifakı olduğunu söyleyen Erdem, "Yolumuz milletin yoludur, Hakk'ın yoludur, halkın yoludur, kimse bizi o yoldan saptıramayacaktır. Allah'ın izniyle 2023'te biz milletimizle birlikte başaracağız. Daha güçlü bir şekilde gelecek." ifadesini kullandı.

Erdem'e Belediye Başkanı Konak ve AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Yunak'ı ziyaret etti - Son Dakika

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