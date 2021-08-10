AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı, AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Gökhan Taşkıran, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Özboyacı, ziyarette, kamuoyunu anında ve doğrudan, gerçek bilgilerle aydınlatma konusunda basın mensuplarına önemli görevler düştüğünü, Anadolu Ajansı'nın da bu anlamda çalışmalarını başarılı bulduğunu söyledi.

Bölge Müdürü Yerlikaya'yı bölgede yürütülen haber çalışmaları nedeniyle tebrik eden Özboyacı, AK Parti olarak, basın emekçilerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bölge Müdürü Yerlikaya da ziyaretleri dolayısıyla Özboyacı ve Taşkıran'a teşekkür etti.