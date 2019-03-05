AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı, Genç Meclis Adaylarıyla Buluştu
23 dakika önce
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti'nin Mersin genç belediye meclis adaylarıyla bir araya geldi.
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı
, AK Parti'nin Mersin
genç belediye meclis adaylarıyla bir araya geldi. Suphi Öner Öğretmenevi
'nde düzenlenen toplantıda genç adaylarla buluşan Özboyacı, 24 Haziran seçimlerinde oy veren seçmenlerin 17 milyonunun 30 yaş altındaki seçmenler olduğunu söyledi. Türkiye
'de her üç seçmenden birinin genç olduğunu ifade eden Özboyacı, "24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaya yaşı yetmemiş ancak 31 Mart seçimlerinden oy kullanabilecek seçmen sayımız ise yaklaşık 1 milyon. Bu ülkemizin genç potansiyelinin olduğunun ve bu ülkenin en büyük gücünün gençlik olduğunu bize gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun farkında ve bu sebeple hiç bir partide göremediğimiz desteği gençlere veriyor. Bu nedenle çok şanslıyız." diye konuştu.
24 Haziran seçimleri sonucunda AK Parti'den 30 yaş altı 15 milletvekilinin meclise girdiğini belirten Özboyacı, "Eğer bu genç nüfusu iyi kullanabilirsek, iyi eğitebilirsek, ülkeye hayırlı işler yapmak üzere yola çıkabilirsek parlak bir gelecek bizi bekliyor. Bugün görevimiz Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasında durmak, yürüdüğü istikamette yürüyebilmektir. Sizler de seçildiğiniz taktirde, kentinizdeki gençleri daha güzel temsil etme adına güzel işler içinde olacaksınız." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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