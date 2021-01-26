AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı: "Huğlu, tüfek üretiminde ülkemizin lokomotifi" - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Huğlu, tüfek üretiminde ülkemizin lokomotifi. Asırlık bir geçmişe sahip olan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi de 107 yıldır alanında göstermiş olduğu gayretlerle, ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor." dedi.

Özboyacı, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin yeni hizmete giren üretim tesislerini ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Naci Tanık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özboyacı, daha sonra kooperatif çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Kooperatifin, yivsiz av tüfeği sektöründe uzun yıllar önce imalat yapmaya başladığını ve sektörün en önemli kuruluşları arasında yer aldığını belirten Özboyacı, "Huğlu, tüfek üretiminde ülkemizin lokomotifi. Asırlık bir geçmişe sahip olan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi de 107 yıldır alanında göstermiş olduğu gayretlerle, ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor. Özellikle yivsiz av tüfeği üretiminde ciddi bir üretim hacmine ulaşan kuruluşumuz, hem ilk olması hem de birçok ülkeye olan ihracatıyla ülkemiz için ayrı bir değer. Kuruluşumuz, bugün yeni tesisiyle hem üretim kapasitesini artıracak hem de istihdam alanında büyük bir faydayı bölgesine kazandıracak."

Özboyacı, üreten ve bölgesine katkı sunan kooperatifin, yatırımlarla daha da büyüyeceğine inandığını vurguladı.

Huğlu'nun tüfekleri 65 ülkeye ihraç ediliyor"

Konya'nın 2020 yılı içerisinde yaptığı savunma sanayi ihracatının büyük bir kısmının Huğlu'dan yapıldığı bilgisini veren Özboyacı, "Tüm dünya koronavirüsün etkisiyle çalkantılı bir süreç geçirse de hem ülkemiz hem de şehrimiz üretmeye, ürettiklerini de tüm dünyaya göndermeye devam etti. Konya'mızın son zamanlarda savunma sanayii alanında ilerlediği yol ise ne kadar doğru bir yönde olduğunun göstergesi. Aralık 2020 ihracat verilerine göre, Konya'da yüzde 23'lük oran ile en çok pay alan sektör makine ve aksamları oldu. Bu sektörleri biraz açtığımız zaman yapılan ihracatın yüzde 54,4'ünü makine ve aksamları, otomotiv, savunma ve havacılık sektörleri oluşturdu. Bu bağlamda ihracatımızda en hızlı artış gösteren sektör de savunma ve havacılık oldu. İşte bu noktada Huğlu'nun büyük bir yük aldığını söyleyebiliriz. 25 bin metrekare alanda üretiminin yüzde 85'ini 65 farklı ülkeye gönderen kooperatifimiz, inşallah ülke ekonomimize nice katkılar sunarak makroekonomik sorunların azalmasına, bununla birlikte cari açığın azalmasına katkı sunacak." diye konuştu.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin, 7,62 kalibre keskin nişancı tüfeği konusunda da seri üretim için gerekli hazırlıklarını tamamlandığını bildiren Özboyacı, "Halihazırda devam eden birçok AR-GE çalışmasından da sonuçlar alınmaya çalışılıyor. Yarı otomatik tabanca, otomatik tabanca, 12,7 kalibre keskin nişancı silahlarının projeleri bu çalışmalar ışığında tamamlandı. İnşallah tüm bu yatırımlar ve çalışmalar, Huğlu'dan dünyaya açılan bir marka olacak." değerlendirmesini yaptı.