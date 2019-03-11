AK Parti Konya Milletvekili Samancı Beyşehir'de

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesinde düzenlenen yerel seçim çalışmalarına katılarak ilçede yaşayan Göynemliler'le buluştu.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesinde düzenlenen yerel seçim çalışmalarına katılarak ilçede yaşayan Göynemliler'le buluştu.



Milletvekili Samancı, 31 Mart'ta yapılacak seçimde Cumhur ittifakının Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar'a destek istedi.



Samancı, yaptığı konuşmada, "Göynemsiz siyaset olmaz, Göynemli olmadan alınan kararlar aksak, Göynem'siz istişareler eksik kalıyor. Biz siyasette Göynem olarak bir gücüz, sosyal hayatta Göynem bir güçtür. Ama ilk önce bunun kendimiz farkına varmalıyız. O farkındalığı bu dönem şu anda görüldüğü üzere yaşıyoruz. Bundan sonra da gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, çocuğumuzla o gücü her daim devam ettireceğiz, bunun bilincindeyiz." dedi.





Yerel seçimlere artık çok az bir zamanın kaldığına dikkati çeken Samancı, bu seçimde önceliklerinin Beyşehir'le birlikte aynı zamanda Derebucak ve Göynem olduğuna vurgu yaptı.



"Çünkü burası bir çanak, birbirinden ayırabilmemiz mümkün değil." diyen Samancı, "Cumhur İttifakı adayımızın arkasında dimdik duruyoruz. Onu bu süreçte, bu kutlu yolculukta yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. İşte hepimiz birlikteyiz. Bu beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız her daim sürecek." ifadelerini kullandı.



Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar da genç bir aday olarak gençliğinin verdiği enerjiyi en iyi şekilde kullanarak Beyşehir'e yeni dönemde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağını dile getirek, şunları kaydetti:



"Milletvekilimizin tecrübesi, büyükşehir belediye başkanımızın ve hükümetimizin desteğiyle Beyşehir'e en iyi şekilde nasıl hizmet edebilirizin derdi içerisindeyiz. İnşallah bunu başaracağız. Adaylık sürecinde yaptığımız istişareler sonucunda hep birlikte seçim beyannamemizi oluşturduk. Bu beyannamenin hazırlanmasında çok ciddi katkılar sunan herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde, inşallah yeni bir vizyon, yeni bir anlayış, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir'i bütünleştirme hareketini inşallah bu genç evladınız ilçeye kazandırmış olacak. Bizler hep birlikte gönül belediyeciliğini layıkıyla yerine getireceğiz. Herkesi kucaklayacak, ötekileştirmeyecek, ayrıştırmayacağız. Hepimiz birlik, beraberlik içerisinde yöneteceğimiz bir belediyecilik anlayışını ilçemizde oluşturacağız."

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