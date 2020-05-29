AK Parti Konya Milletvekili Samancı Beyşehir'de - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Samancı, Beyşehir'de AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Recep Elkin'le bir araya geldi.

Ziyarette, teşkilat çalışmaları ve ilçe ile ilgili konuların değerlendirildiği belirtildi.

Milletvekili Samancı daha sonra kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Elkin ile birlikte Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Samancı'nın bir sonraki ziyaret adresi ise İlçe Sağlık Müdürlüğü oldu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir'i de makamında ziyaret eden Samancı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçe genelinde yürütülen mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve istişarelerde bulundu.

Samancı, süreç boyunca gösterdikleri büyük fedakarlıklardan dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.