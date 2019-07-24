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AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'te

1 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Hüyük ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'te, System.String[]
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Hüyük ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Samancı, ilçede kendisine eşlik eden Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'le ilçeye bağlı bazı dış mahalleleri gezdi.
İlçeye bağlı Kıreli, Göçeri, Yenice ve Çavuş mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Samancı, sohbet ettiği mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.
Samancı, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde yöreni su ihtiyacını çözmek maksadıyla yürütülen sondaj çalışmalarını da yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:17 Kaynak: AA
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