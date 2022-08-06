AK Parti Konya Milletvekili Akyürek Hüyük ilçesini ziyaret etti

Akyürek'e ziyaretlerinde, Çiğdem, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaarslan ve partililer de eşlik etti.

Daha sonra ilçe merkezinde esnaf ile mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Akyürek, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

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